La difesa chiede la perizia psichiatrica per il bancario accusato dell'omicidio di una trans (Di martedì 26 gennaio 2021) AGI - Ha chiesto la perizia psichiatrica la difesa di Cristian Losso, il bancario accusato di aver ucciso con 80 coltellate la trans Emanuel Alves Rabacchi in via Plana a Milano il 20 luglio scorso. Nel processo che si è aperto oggi davanti alla prima corte d'Assise di Milano (presidente Ilio Mannucci Pacini) l'ipotesi difensiva è stata esposta dall'avvocato Davide Montani, che ha depositato una serie di documenti sullo stato psichico del bancario all'epoca dei fatti. Alla richiesta del legale del 42enne si è opposta l'accusa, con il pm Isidoro Palma e l'aggiunto Laura Pedia, secondo il quale non c'è collegamento tra lo stato depressivo di Losso e la sua capacità di intendere e di volere, quando ha prima seviziato e poi ucciso la trans, accendendo ... Leggi su agi (Di martedì 26 gennaio 2021) AGI - Ha chiesto laladi Cristian Losso, ildi aver ucciso con 80 coltellate laEmanuel Alves Rabacchi in via Plana a Milano il 20 luglio scorso. Nel processo che si è aperto oggi davanti alla prima corte d'Assise di Milano (presidente Ilio Mannucci Pacini) l'ipotesi difensiva è stata esposta dall'avvocato Davide Montani, che ha depositato una serie di documenti sullo stato psichico delall'epoca dei fatti. Alla richiesta del legale del 42enne si è opposta l'accusa, con il pm Isidoro Palma e l'aggiunto Laura Pedia, secondo il quale non c'è collegamento tra lo stato depressivo di Losso e la sua capacità di intendere e di volere, quando ha prima seviziato e poi ucciso la, accendendo ...

sulsitodisimone : La difesa chiede la perizia psichiatrica per il bancario accusato dell'omicidio di una trans - Seamus_The_Dog : @3filetti @ricpuglisi domanda... ma se fosse proprio l'estrema difesa di Conte (di cui sembra proprio che non si po… - telecitynews24 : ?????STRAGE QUARGNENTO????? La difesa chiede l’assoluzione per Antonella Patrucco?? - roraperora : @Valhallaeiru 'Vostro Onore, chiaramente vi è un errore sintattico in questa risposta ma il contenuto della rispost… - forummediaset : Secondo dibattimento. L'uomo al telefono è stato aggredito ed è stato minacciato da un vicino di casa nonché corteg… -

Ultime Notizie dalla rete : difesa chiede La difesa chiede la perizia psichiatrica per il bancario accusato dell'omicidio di una trans AGI - Agenzia Italia Lazio, ecco il colpo per la difesa: arriva Musacchio dal Milan

Ecco il difensore. La Lazio ha trovato l’accordo col Milan e con Mateo Musacchio. Sarà l’argentino il rinforzo per il reparto arretrato biancoceleste per ...

Juventus calciomercato: obiettivo Pau Torres se parte Demiral

La Juventus segue lo spagnolo Pau Torres per il calciomercato estivo: se Chiellini prolunga, i malumori di Demiral porteranno alla cessione ...

Ecco il difensore. La Lazio ha trovato l’accordo col Milan e con Mateo Musacchio. Sarà l’argentino il rinforzo per il reparto arretrato biancoceleste per ...La Juventus segue lo spagnolo Pau Torres per il calciomercato estivo: se Chiellini prolunga, i malumori di Demiral porteranno alla cessione ...