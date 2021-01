La crisi di governo in zoologia | Renzi scatena la competizione per accaparrarsi l’enorme preda

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 26 gennaio 2021) In natura vigono due tipi di relazione tra individui della stessa specie:o cooperazione. Le due modalità non sono mutualmente esclusive e i due estremi sono uniti da moltissime sfumature. Laentra in gioco quando le risorse sono limitate, non accessibili a tutti: partner con cui accoppiarsi, oppure territorio da cui trarre il cibo. La cooperazione avviene soprattutto in animali sociali che si uniscono per aumentare l’efficienza dei singoli attraverso azioni congiunte. Nei leoni le femmine cooperano nella caccia e i maschi competono per fecondare le femmine. La nostra specie non fa eccezione, ma più in grande! come dice la pubblicità di un brodo. Gli Stati sono porzioni di territorio da cui le popolazioni traggono risorse, e le guerre sono finalizzate a conquistare le risorse di altri stati. La...