La crisi della creatività durante il lockdown

Leggi su linkiesta

(Di martedì 26 gennaio 2021) Le conseguenzepandemia sull’economia e sul mercato del lavoro sono argomento di discussione da quasi un anno. Oltre i numeri sulla disoccupazione e sul calo del Pil ci sono le trasformazioni portate dalle nuove esigenze: la chiusura degli uffici, l’aumento dello smartworking, l’uso sempre più frequente di piattaforme di videoconferenza. Per alcuni però questi cambiamenti hanno un peso ancora diverso. Ad esempio per chi fa un lavoro creativo, scrive il Financial Times. Un lungo articolo firmato da Emma Jacobs offre gli spunti di diverse persone intervistate, a completare un mosaico di sensazioni e di esperienze formate in questi mesi di lavoro a distanza. L’articolo si apre con l’esempio di Color «un’agenzia creativa di 50 persone, con uffici – chiusi – a Seattle e Los Angeles». Tra gli intervistati c’è il direttore creativo dell’azienda, Elie Goral, che ...