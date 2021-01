La Commissione Europea litiga con AstraZeneca (Di martedì 26 gennaio 2021) Le autorità europee vogliono capire perché abbia tagliato le forniture di dosi del vaccino e sospettano che l'azienda abbia preferito venderle altrove Leggi su ilpost (Di martedì 26 gennaio 2021) Le autorità europee vogliono capire perché abbia tagliato le forniture di dosi del vaccino e sospettano che l'azienda abbia preferito venderle altrove

Ultime Notizie dalla rete : Commissione Europea La Commissione Europea litiga con AstraZeneca Il Post Piano nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR): turni su 24 ore, firmato accordo sindacale

Lo riporta il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che ricorda come l'accordo rinvii all'articolo 9 del Decreto Legge Semplificazioni per le nuove regole da applicare sui luoghi di lavoro, c ...

Social & minori. Il Garante: TikTok, decisivo accertare l’età di chi li frequenta

È l’ora di regole efficaci per l’attività delle piattaforme digitali seguite dai più giovani Dopo la tragica fine di Antonella, 10 anni, parla Pasquale Stanzione, Garante per la privacy ...

