"La Caserma": dal 27 gennaio su Rai 2. Le anticipazioni (Di martedì 26 gennaio 2021) Dopo "Il Collegio" sullo stesso calco il nuovo programma La nuova avventura televisiva di Rai2 nasce sul solco tracciato da "Il Collegio", appuntamento divenuto imperdibile per i millennials. "La Caserma", docu-reality realizzato in collaborazione con Blu Yazmine, propone un ritratto inedito ed esaltante della generazione Z, quella dei post adolescenti. In onda da mercoledì 27 gennaio, alle 21.20 su Rai2, è un esperimento sociale che farà riflettere sui ragazzi compresi nella fascia degli under 30. Parole d'ordine saranno disciplina, doveri, convivenza, addestramenti e dure esercitazioni. Quindici ragazzi e sei ragazze appena maggiorenni, provenienti da tutta Italia, che non hanno mai sperimentato un mondo senza internet e social media, vivranno per un mese un'esperienza estrema e sconosciuta. Una sfida a mettersi alla prova, per imparare a credere ...

