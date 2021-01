La bagarre in Regione Lombardia quando Fontana ha parlato di zona rossa (Di martedì 26 gennaio 2021) AGI - Polemiche, urla, cartelli polemici ed espulsioni. È successo di tutto nell'aula del Consiglio regionale della Lombardia, dopo le comunicazioni del governatore Attilio Fontana sulla vicenda dei dati 'errati' che avevano portato la Regione in zona rossa. A lla fine gli espulsi dall'aula sono stati sei, tutti nelle file delle opposizioni, e le minoranze hanno abbandonato i lavori, sottolineando che da ora in poi presenzieranno in commissione Sanità solo quando si discuterà della nuova legge del sistema socio-sanitario o della pandemia. La seduta del Consiglio, si era aperta con l'intervento di Fontana, che ha difeso a spada tratta l'operato della Regione. "È - ha attaccato - una vergogna quello che sta succedendo, non lo dico per la mia giunta, ... Leggi su agi (Di martedì 26 gennaio 2021) AGI - Polemiche, urla, cartelli polemici ed espulsioni. È successo di tutto nell'aula del Consiglio regionale della, dopo le comunicazioni del governatore Attiliosulla vicenda dei dati 'errati' che avevano portato lain. A lla fine gli espulsi dall'aula sono stati sei, tutti nelle file delle opposizioni, e le minoranze hanno abbandonato i lavori, sottolineando che da ora in poi presenzieranno in commissione Sanità solosi discuterà della nuova legge del sistema socio-sanitario o della pandemia. La seduta del Consiglio, si era aperta con l'intervento di, che ha difeso a spada tratta l'operato della. "È - ha attaccato - una vergogna quello che sta succedendo, non lo dico per la mia giunta, ...

