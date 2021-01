Koulibaly cuore d' oro | giacconi e cornetti ai senegalesi di Napoli

(Di martedì 26 gennaio 2021) Una storia di solidarietà che arriva dai social e che vede protagonista il difensore delKalidou. Non è la prima volta che il campione senegalese si fa notare per la sua solidarietà. ...

Sport_Mediaset : #Napoli, #Koulibaly cuore d'oro: regala giacconi ad alcuni connazionali in strada. Il bel gesto del difensore azzur… - Gazzetta_it : Il cuore d’oro di #Koulibaly: ad #Agnano regala giacconi a immigrati infreddoliti #Napoli - NapoliToday : #NotizieSSCNapoli Koulibaly cuore d'oro: il racconto di un tifoso del Napoli sui social - ILOVEPACALCIO : Cuore d'oro #Koulibaly: regala cappotti del #Napoli in strada (FOTO) - Ilovepalermocalcio - Notiziedi_it : Koulibaly cuore d’oro: il racconto di un tifoso del Napoli sui social -

Ultime Notizie dalla rete : Koulibaly cuore

Che Kalidou Koulibaly sia un campione non solo in campo, ma anche e sopratutto fuori, è ormai noto da tempo. Un'ulteriore testimonianza sulla sensibilità del difensore del Napoli è arrivata nelle ulti ...Una storia di solidarietà che arriva dai social e che vede protagonista il difensore del Napoli Kalidou Koulibaly. Non è la prima volta che il campione senegalese si fa notare per la sua solidarietà.