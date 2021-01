Kobe Bryant | un anno dopo Il segno nel tempo della leggenda del basket

Leggi su oasport

(Di martedì 26 gennaio 2021) Unfa, verso la sera italiana, una notizia faceva irruzione nelle tv, nei computer e nei telefoni di imprecisate decine milioni di persone. Un aereo si era schiantato a Calabasas, in California. Nove persone erano al suo interno. Tra loro,e sua figlia Gianna. Nessun sopravvissuto. Uno schianto portava via, così, a 41 anni, uno degli uomini che più ha saputo scrivere laNBA, prendendosi anche i 13 anni di Gigi, come tanti la conoscevano. Il resto è storia di attimi che sono parsi eterni a tanti. Alla gente che pian piano si riversava davanti allo Staples Center, con i Grammy Awards che sarebbero stati consegnati di lì a poco, a Quinn Cook, play dei Lakers, immortalato nelle sue lacrime sulle transenne, lui come un comune tifoso tra i tifosi. A Luka Doncic, Dwyane Wade e ...