Kate e William inviano ai medici scozzesi 200 pasti tradizionali: 'Grazie per quello che fate contro il Covid' (Di martedì 26 gennaio 2021) Kate e William hanno voluto inviare un messaggio al personale del servizio sanitario pubblico impegnato nei reparti Covid . La coppia nel corso della tradizionale cena di Burns Night ha ringraziato il ... Leggi su leggo (Di martedì 26 gennaio 2021)hanno voluto inviare un messaggio al personale del servizio sanitario pubblico impegnato nei reparti. La coppia nel corso della tradizionale cena di Burns Night ha ringraziato il ...

Profilo3Marco : RT @Corriere: William e Kate: un nuovo cucciolo di cocker per superare la morte di Lupo - petsblogit : William e Kate: arriva un nuovo cucciolo di Cocker spaniel dopo la morte di Lupo - ModaCorriere : William e Kate allargano la famiglia: il cucciolo di cocker che li ha aiutati a superare la perdita dell’adorato Lu… - AvvMennillo : William e Kate: un nuovo cucciolo di cocker per superare la morte di Lupo - angiuoniluigi : RT @Corriere: William e Kate: un nuovo cucciolo di cocker per superare la morte di Lupo -