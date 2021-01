Kanye West, il ritorno a Los Angeles senza Kim Kardashian (Di martedì 26 gennaio 2021) Un paio di pantaloni di pelle e una felpa color mostarda. Per la prima volta da quando è uscita la notizia della rottura con la moglie, Kanye West si fa vedere in pubblico, lontano dal suo ranch. Il rapper americano, infatti, è stato paparazzato all’aeroporto di Van Nuys, a Los Angeles, mentre scendeva dal suo aereo privato: «Ha lasciato il Wyoming ed è tornato in California», scrive Page Six, «senza Kim Kardashian». Leggi su vanityfair (Di martedì 26 gennaio 2021) Un paio di pantaloni di pelle e una felpa color mostarda. Per la prima volta da quando è uscita la notizia della rottura con la moglie, Kanye West si fa vedere in pubblico, lontano dal suo ranch. Il rapper americano, infatti, è stato paparazzato all’aeroporto di Van Nuys, a Los Angeles, mentre scendeva dal suo aereo privato: «Ha lasciato il Wyoming ed è tornato in California», scrive Page Six, «senza Kim Kardashian».

