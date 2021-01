Kamnik-Conegliano oggi in tv: canale, orario e diretta streaming volley Champions League 2020/2021 (Di martedì 26 gennaio 2021) Calcit volley Kamnik-A. Carraro Imoco Conegliano sarà visibile oggi in tv: ecco canale, orario e come vedere in diretta streaming la sfida del Girone B di Champions League femminile 2020/2021. Le Pantere aprono il secondo torneo valido per la fase a gironi sfidando la compagine polacca. Le ragazze di coach Santarelli hanno chiuso il primo torneo a punteggio pieno e vogliono ripetersi subito nella “bolla” di Nantes (Francia) per mettere in ghiaccio il passaggio del turno. La squadra di coach Jemec ha rimediato un secco 3-0 nella gara di andata e proverà a rifarsi per cercare di migliorare il bottino di 3 punti che la relega all’ultimo posto della Pool. SEGUI IL LIVE DEL MATCH SU ... Leggi su sportface (Di martedì 26 gennaio 2021) Calcit-A. Carraro Imocosarà visibilein tv: eccoe come vedere inla sfida del Girone B difemminile. Le Pantere aprono il secondo torneo valido per la fase a gironi sfidando la compagine polacca. Le ragazze di coach Santarelli hanno chiuso il primo torneo a punteggio pieno e vogliono ripetersi subito nella “bolla” di Nantes (Francia) per mettere in ghiaccio il passaggio del turno. La squadra di coach Jemec ha rimediato un secco 3-0 nella gara di andata e proverà a rifarsi per cercare di migliorare il bottino di 3 punti che la relega all’ultimo posto della Pool. SEGUI IL LIVE DEL MATCH SU ...

Domani torna su Sky la Coppa Cev di volley femminile, il trofeo europeo più importante e prestigioso a livello di club. Nella bolla francese di Nantes, in Francia, si giocano le partite di ritorno del ...

