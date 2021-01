Juventus SPAL probabili formazioni, spazio a Frabotta e Demiral (Di martedì 26 gennaio 2021) Juventus SPAL probabili formazioni – Quarti di finale di Coppa Italia, domani sera all’Allianz Stadium va in scena Juventus-SPAL. La squadra di Pirlo dopo aver battuto il Genoa deve battere l’unica squadra di Serie B rimasta in “gara”. Il tecnico bianconero deve assolutamente vincere anche perchè son già due anni che non si vince la Coppa Italia, trofeo che manca nel palmarès di CR7. Dunque domani partita chiave per rimanere aggrappati alla coppa. Juventus SPAL probabili formazioni, ecco i titolari Pirlo dovrebbe affidarsi a Buffon tra i pali, con Demiral e Frabotta pronti a giocare in difesa insieme a Danilo e Bonucci. McKennie e Chiesa sulle corsie esterne, dentro Rabiot con ... Leggi su juvedipendenza (Di martedì 26 gennaio 2021)– Quarti di finale di Coppa Italia, domani sera all’Allianz Stadium va in scena. La squadra di Pirlo dopo aver battuto il Genoa deve battere l’unica squadra di Serie B rimasta in “gara”. Il tecnico bianconero deve assolutamente vincere anche perchè son già due anni che non si vince la Coppa Italia, trofeo che manca nel palmarès di CR7. Dunque domani partita chiave per rimanere aggrappati alla coppa., ecco i titolari Pirlo dovrebbe affidarsi a Buffon tra i pali, conpronti a giocare in difesa insieme a Danilo e Bonucci. McKennie e Chiesa sulle corsie esterne, dentro Rabiot con ...

forumJuventus : #JuveSpal, domani ore 20,45. GdS: 'Buffon torna fra i pali, con Demiral, De Ligt e Dragusin in difesa. In mezzo, su… - juventusfc : Per trovare i precedenti con la @spalferrara in #CoppaItalia serve una... #BlackAndWhiteStory! ??… - Domenico1oo777 : RT @juventusfc: Per trovare i precedenti con la @spalferrara in #CoppaItalia serve una... #BlackAndWhiteStory! ?? - Domenico1oo777 : RT @ZanforlinOrfeo: #JuventusSpal anno 1965 da piccino vedo a Ferrara per la prima volta la Juventus. Poi vedo altre squadre, lascio la mi… - StefaniaStefyss : RT @juventusfc: Per trovare i precedenti con la @spalferrara in #CoppaItalia serve una... #BlackAndWhiteStory! ?? -