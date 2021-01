Juventus-Spal, Pirlo: “Partita insidiosa, non voglio brutte figure. Coppa Italia? Non faremo come Bayern Monaco e Real Madrid” (Di martedì 26 gennaio 2021) Alla vigilia del match di Coppa Italia, valevole per i quarti di finale, l'allenatore della Juventus Andrea Pirlo, presenta la sfida dell'Allianz Stadium contro la Spal, in programma domani (mercoledì 27, ndr) alle 20.45. Così il tecnico bianconero, ai microfoni di "Juventus Tv".MATCH PIENO DI INSIDIE - "Ce ne sono tante perché affrontiamo una squadra di Serie B sulla carta, ma se guardiamo ai campionati esteri il Bayern Monaco è uscito con una squadra di seconda divisione così come il Real Madrid. Bisogna pensare che sarà una Partita difficile, ci vuole massima concentrazione perché vogliamo passare il turno. Loro sono una buona squadra che sta facendo bene in campionato e in ... Leggi su mediagol (Di martedì 26 gennaio 2021) Alla vigilia del match di, valevole per i quarti di finale, l'allenatore dellaAndrea, presenta la sfida dell'Allianz Stadium contro la, in programma domani (mercoledì 27, ndr) alle 20.45. Così il tecnico bianconero, ai microfoni di "Tv".MATCH PIENO DI INSIDIE - "Ce ne sono tante perché affrontiamo una squadra di Serie B sulla carta, ma se guardiamo ai campionati esteri ilè uscito con una squadra di seconda divisione cosìil. Bisogna pensare che sarà unadifficile, ci vuole massima concentrazione perché vogliamo passare il turno. Loro sono una buona squadra che sta facendo bene in campionato e in ...

