Juventus SPAL | Pirlo | “Evitiamo brutte figure Bentancur ko | ecco chi gioca”

Leggi su juvedipendenza

(Di martedì 26 gennaio 2021)– Domani alle 20.45 va in scena il quarto di finale della Coppa Italia tra. Partita da non sottovalutare, con la squadra di Serie B che ha eliminato il Sassuolo nel turno precedente. Andreacome ogni vigilia ha parlato in conferenza stampa. Il tecnico bianconero ha tolto tutti i dubbi di formazione e ha parlato del momento di forma dei suoitori.di seguito le sue parole., le parole di– “Affrontiamo una squadra che è in Serie B sì, ma solo sulla carta. Se guardiamo a quello che è successo all’estero nelle coppe nazionali, ci sono statesorprese ovunque: il Bayern Monaco è uscito con una squadra di seconda ...