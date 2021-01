Juventus-Spal, Marino: “Se vinciamo non mangio cannoli per una settimana” (Di martedì 26 gennaio 2021) La Spal cercherà di portare alto il nome della Serie B all’interno dei quarti di finale di Coppa Italia, dove tuttavia il compito sarà proibitivo: gli uomini di Pasquale Marino dovranno infatti affrontare la Juventus. Da parte del tecnico dei ferraresi non manca sicuramente la fiducia: “Questo traguardo sicuramente è qualcosa di inaspettato – ha affermato su Tuttosport -. Contro il Sassuolo ci ha girato bene la sorte in qualche episodio e l’espulsione di Djuricic ha spianato la strada. Però la fortuna te la devi anche andare a cercare e noi siamo stati bravissimi da questo punto di vista: i ragazzi si sono sacrificati e hanno disputato una grande partita”. C’è poi la sfida ai bianconeri, contro i quali serviranno sia la prestazione che una buona dose di fortuna: “Speriamo di non aver esaurito tutti i jolly con la dea bendata nel turno ... Leggi su sportface (Di martedì 26 gennaio 2021) Lacercherà di portare alto il nome della Serie B all’interno dei quarti di finale di Coppa Italia, dove tuttavia il compito sarà proibitivo: gli uomini di Pasqualedovranno infatti affrontare la. Da parte del tecnico dei ferraresi non manca sicuramente la fiducia: “Questo traguardo sicuramente è qualcosa di inaspettato – ha affermato su Tuttosport -. Contro il Sassuolo ci ha girato bene la sorte in qualche episodio e l’espulsione di Djuricic ha spianato la strada. Però la fortuna te la devi anche andare a cercare e noi siamo stati bravissimi da questo punto di vista: i ragazzi si sono sacrificati e hanno disputato una grande partita”. C’è poi la sfida ai bianconeri, contro i quali serviranno sia la prestazione che una buona dose di fortuna: “Speriamo di non aver esaurito tutti i jolly con la dea bendata nel turno ...

