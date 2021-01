Juventus-Spal domani in tv, Coppa Italia 2020/2021: orario, canale e diretta streaming (Di martedì 26 gennaio 2021) Il programma di Juventus-Spal, gara valevole per i quarti di finale di Coppa Italia 2020/2021. All’Allianz Stadium i bianconeri vanno a caccia di un successo contro la formazione di Serie B, che agli ottavi di finale ha superato il Sassuolo per 2-0. L’incontro, previsto oggi domani mercoledì 27 gennaio alle ore 20:45, sarà trasmesso in diretta tv in chiaro su Rai Uno, oltre che in streaming sulla piattaforma Rai Play. Sportface.it seguirà la sfida con aggiornamenti in tempo reale, cronaca e highlights al termine. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 26 gennaio 2021) Il programma di, gara valevole per i quarti di finale di. All’Allianz Stadium i bianconeri vanno a caccia di un successo contro la formazione di Serie B, che agli ottavi di finale ha superato il Sassuolo per 2-0. L’incontro, previsto oggimercoledì 27 gennaio alle ore 20:45, sarà trasmesso intv in chiaro su Rai Uno, oltre che insulla piattaforma Rai Play. Sportface.it seguirà la sfida con aggiornamenti in tempo reale, cronaca e highlights al termine. SportFace.

