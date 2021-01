Juventus, rinnovo in vista: Paratici al lavoro (Di martedì 26 gennaio 2021) La sessione di mercato della Juventus, anche a causa della situazione economica dovuta al Covid, si è incentrata quasi esclusivamente sul rinforzo dell’Under23. L’unico colpo in entrata per la prima squadra è stato Rovella, che resterà al Genoa per i prossimi 18 mesi. Una campagna acquisti che già dalla sessione estiva è incentrata sulla “linea verde”, avvallata anche dal presidente Agnelli che quest’estate dopo la cocente eliminazione ai danni del Lione aveva puntato l’attenzione sull’età media della squadra bianconera. LEGGI ANCHE: Calciomercato Juventus, Ancelotti lo iscrive alla storia: Paratici lo segue da tempo L’intenzione di Paratici è dunque quella di seguire profili con spiccate doti tecniche e che siano soprattutto giovani, ma anche di blindare quelli che già fanno parte della rosa. Dragusin rientra in ... Leggi su tuttojuve24 (Di martedì 26 gennaio 2021) La sessione di mercato della, anche a causa della situazione economica dovuta al Covid, si è incentrata quasi esclusivamente sul rinforzo dell’Under23. L’unico colpo in entrata per la prima squadra è stato Rovella, che resterà al Genoa per i prossimi 18 mesi. Una campagna acquisti che già dalla sessione estiva è incentrata sulla “linea verde”, avvallata anche dal presidente Agnelli che quest’estate dopo la cocente eliminazione ai danni del Lione aveva puntato l’attenzione sull’età media della squadra bianconera. LEGGI ANCHE: Calciomercato, Ancelotti lo iscrive alla storia:lo segue da tempo L’intenzione diè dunque quella di seguire profili con spiccate doti tecniche e che siano soprattutto giovani, ma anche di blindare quelli che già fanno parte della rosa. Dragusin rientra in ...

