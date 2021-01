Juventus, la Procura Federale deferisce Buffon: il motivo (Di martedì 26 gennaio 2021) Non è un mistero che Gianluigi Buffon sia un personaggio particolarmente emotivo. Il portierone della Juventus, a quasi 43 anni suonati, è sempre stato un elemento carismatico all’interno dello spogliatoio bianconero. LEGGI ANCHE: Juventus, fissato il ritorno in campo di Paulo Dybala Sulla scia di quanto detto, l’ex PSG è stato deferito dalla Procura Federale per un episodio accaduto durante la sfida di campionato contro il Parma del 19 dicembre scorso. LEGGI ANCHE: Calciomercato Juventus, rilancio di Paratici: 48 ore per chiudere Gianluigi Buffon, portiere della JuventusJuventus, deferito Buffon: espressione blasfema durante Parma-Juve Il portiere della Juventus, Gianluigi ... Leggi su tuttojuve24 (Di martedì 26 gennaio 2021) Non è un mistero che Gianluigisia un personaggio particolarmente e. Il portierone della, a quasi 43 anni suonati, è sempre stato un elemento carismatico all’interno dello spogliatoio bianconero. LEGGI ANCHE:, fissato il ritorno in campo di Paulo Dybala Sulla scia di quanto detto, l’ex PSG è stato deferito dallaper un episodio accaduto durante la sfida di campionato contro il Parma del 19 dicembre scorso. LEGGI ANCHE: Calciomercato, rilancio di Paratici: 48 ore per chiudere Gianluigi, portiere della, deferito: espressione blasfema durante Parma-Juve Il portiere della, Gianluigi ...

capuanogio : Come per la #Juventus, accordo anche tra #Lazio e Procura #Figc per la violazione delle tempistiche dei tamponi… - francobus100 : Buffon deferito dalla Procura Figc per la bestemmia in Parma-Juventus - MarekNapoli : RT @BombeDiVlad: ???? #FIGC: la #Procura derisce #Buffon per un'espressione blasfema in #Parma-#Juventus di #SerieA #LBDV #LeBombeDiVlad #Ne… - cn1926it : #Juventus, #Buffon nei guai: il portiere bianconero deferito per bestemmia - akille15 : Buffon deferito dalla Procura Figc per la bestemmia in Parma-Juventus. -