Juventus, febbraio sarà infuocato: Pirlo avrà bisogno di tutti (Di martedì 26 gennaio 2021) Andrea Pirlo ha bisogno dei migliori Ronaldo e Dybala per il momento che verrà. sarà un febbraio di fuoco per la Juve Momento di forma buono per la Juventus, che pensa già agli impegni futuri. In caso di qualificazione alle semifinali di Coppa Italia, i bianconeri affronterebbero Milan o Inter in una doppia sfida. Di mezzo c’è la Roma in campionato. Poi di nuovo Napoli – per il ritorno della gara mai giocata all’andata, e infine la Champions League. LEGGI L’ARTICOLO COMPLETO SU Juventus NEWS 24 Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di martedì 26 gennaio 2021) Andreahadei migliori Ronaldo e Dybala per il momento che verrà.undi fuoco per la Juve Momento di forma buono per la, che pensa già agli impegni futuri. In caso di qualificazione alle semifinali di Coppa Italia, i bianconeri affronterebbero Milan o Inter in una doppia sfida. Di mezzo c’è la Roma in campionato. Poi di nuovo Napoli – per il ritorno della gara mai giocata all’andata, e infine la Champions League. LEGGI L’ARTICOLO COMPLETO SUNEWS 24 Leggi su Calcionews24.com

Rossonerosemper : @st_larochelle @acmilan 1 Febbraio 2021. Juventus FC: Comunicato Ufficiale Gianluigi Donnarumma - CampiMinati : @RicSpada Ne esce uno bellissimo il 13 febbraio, su SKY. Si intitola: 'Napoli-Juventus'. Con il generale vietnamin… - IvanFalanga : @Gianlucaimpa Che sembra che voi non sappiate che nei mesi di gennaio e febbraio c'è il consueto ritorno'imperioso' della Juventus... - SPalermo91 : RT @antoalicastro: Spadafora preallarma le società sul concreto pericolo della non riapertura degli stadi entro fine stagione. La Juventus… - antoalicastro : Spadafora preallarma le società sul concreto pericolo della non riapertura degli stadi entro fine stagione. La Juve… -