Juventus | Buffon deferito per la bestemmia pronunciata contro il Parma

TgLa7 : #calcio: Gianluigi Buffon è stato deferito dal Procuratore Federale al Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disci… - forumJuventus : #JuveSpal, domani ore 20,45. GdS: 'Buffon torna fra i pali, con Demiral, De Ligt e Dragusin in difesa. In mezzo, su… - GoalItalia : ?? #ULTIMORA ?? Bestemmia durante Parma-Juventus: deferito Buffon ? - chiarandreella : RT @marifcinter: Gianluigi Buffon è stato deferito dal Procuratore Federale al Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare - per la… - toravon_ : RT @marifcinter: Gianluigi Buffon è stato deferito dal Procuratore Federale al Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare - per la… -

Ultime Notizie dalla rete : Juventus Buffon

Bestemmia Buffon: il portiere deferito al Tribunale Federale Nazionale. La decisione della Procura Federale Nazionale ...ROME, JAN 26 - Italy and Juventus great Gianluigi Buffon has been reported to Italy's soccer tribunal for a blasphemous phrase he pronounced during a match against his old club Parma on December 19, t ...