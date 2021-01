Jennifer Lopez e la Porsche 911 che non guida mai (Di martedì 26 gennaio 2021) Jennifer Lopez e la Porsche 911 sono una coppia alquanto originale. JLO, infatti, possiede una Carrera GTS Cabriolet rossa fiammante, ma in pratica non la guida mai. La storia è piuttosto curiosa ed è uscita fuori per la prima volta un anno e mezzo fa, in occasione del suo compleanno, quando ha compiuto 50 anni. Il regalo è stato fatto dal suo compagno Alex Rodriguez. L'ex giocatore americano di baseball aveva anche organizzato una bella scenetta per amplificare la sorpresa, bendando JLO e riprendendola in un video. «C'è molta pressione perché il compleanno di Jennifer sarà il 24 luglio e stiamo pensando a cosa prenderle. Cosa prendi a qualcuno che ha tutto? Devi essere creativo», aveva detto Rodriguez in un video precedente. Quando poi è arrivato il momento, la 911 è arrivata con a bordo i quattro ... Leggi su gqitalia (Di martedì 26 gennaio 2021)e la911 sono una coppia alquanto originale. JLO, infatti, possiede una Carrera GTS Cabriolet rossa fiammante, ma in pratica non lamai. La storia è piuttosto curiosa ed è uscita fuori per la prima volta un anno e mezzo fa, in occasione del suo compleanno, quando ha compiuto 50 anni. Il regalo è stato fatto dal suo compagno Alex Rodriguez. L'ex giocatore americano di baseball aveva anche organizzato una bella scenetta per amplificare la sorpresa, bendando JLO e riprendendola in un video. «C'è molta pressione perché il compleanno disarà il 24 luglio e stiamo pensando a cosa prenderle. Cosa prendi a qualcuno che ha tutto? Devi essere creativo», aveva detto Rodriguez in un video precedente. Quando poi è arrivato il momento, la 911 è arrivata con a bordo i quattro ...

Ultime Notizie dalla rete : Jennifer Lopez Jennifer Lopez contro gli hater: «Un consiglio di bellezza? Siate gentili» Vanity Fair Italia Jennifer Lopez e le accuse di Botox: «Non chiamatemi bugiarda»

Jennifer Lopez risponde su People magazine a chi l'ha accusata di fare uso di trattamenti iniettabili per avere il suo look «forever young» e regala a tutti un grande consiglio di bellezza ...

Arti e spettacolo: una priorità per l’amministrazione Biden

Durante l’amministrazione Trump le arti e lo spettacolo sono state messe in ombra. Ora con l'arrivo di Biden alla Casa Bianca tutto è diverso ...

