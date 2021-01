Italiano morto in Uruguay, i video di Luca Ventre all’interno dell’ambasciata: la stretta al collo dell’agente che potrebbe essergli costata la vita (Di martedì 26 gennaio 2021) Succede tutto nell’arco di circa 40 minuti. Da quando Luca Ventre, Italiano 35enne che vive a Montevideo, capitale dell’Uruguay, la mattina del 1 gennaio scavalca la cancellata dell’ambasciata italiana fino a quando ne esce apparentemente privo di sensi, trasportato a braccio da un poliziotto e alcune guardie locali che si trovavano all’interno del perimetro della struttura. Da lì a pochi minuti, dopo essere arrivato in ospedale, morirà. I video girati dalle telecamere di sorveglianza dell’ambasciata italiana ottenuti da Ilfattoquotidiano.it dimostrano che una volta entrato senza permesso nel cortile (secondo il racconto del fratello perché temeva per la sua vita), il 35enne, dopo essere sparito dalla visuale delle ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 26 gennaio 2021) Succede tutto nell’arco di circa 40 minuti. Da quando35enne che vive a Monte, capitale dell’, la mattina del 1 gennaio scavalca la cancellataitaliana fino a quando ne esce apparentemente privo di sensi, trasportato a braccio da un poliziotto e alcune guardie locali che si trovavanodel perimetro della struttura. Da lì a pochi minuti, dopo essere arrivato in ospedale, morirà. Igirati dalle telecamere di sorveglianzaitaliana ottenuti da Ilfattoquotidiano.it dimostrano che una volta entrato senza permesso nel cortile (secondo il racconto del fratello perché temeva per la sua), il 35enne, dopo essere sparito dalla visuale delle ...

matteosalvinimi : #Salvini: Di Maio dice che con le elezioni sarebbero a rischio i soldi dell’Europa? Balle. Si occupi di Luca Ventre… - SkySport : Kobe Bryant, l'Oscar e la dedica alla moglie Vanessa in italiano: 'Ti amo'. VIDEO - ilfattovideo : Italiano morto in Uruguay, i video di Luca Ventre all’interno dell’ambasciata: la stretta al collo dell’agente che… - fanpage : Caso Ventre. La nostra intervista esclusiva all'ambasciatore italiano in Uruguay - eIa_madonna : RT @PornoNoblogs: Giornata tipo di un giornalista italiano: ? Morto inciampando dopo il vaccino! ? Bambini si impiccano su tiktok! ? Tette… -