(Di martedì 26 gennaio 2021) (Teleborsa) – Il Più importante distributore di gas naturale in Italia e il terzo in Europa ha reso noto in un comunicato ilper l’anno: Mercoledì 10/03/CDA: Relazione annuale integrata e progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020, proposta dividendo 2020, relazione sul governo societario e gli assetti proprietari 2020 e relazione sulla remunerazioneGiovedì 11/03/Appuntamento: Diffusione del comunicato stampa la mattina a Borsa chiusa e conference call per la presentazione dei risultati nello stesso giorno Mercoledì 14/04/Assemblea: Bilancio di esercizio 2020 e delibera distribuzione utile dell’esercizio 2020 (unica convocazione) Martedì 04/05/CDA: Resoconto intermedio di gestione al ...

zazoomblog : Italgas il calendario finanziario del 2021 - #Italgas #calendario #finanziario -

Ultime Notizie dalla rete : Italgas calendario

SoldiOnline.it

(Teleborsa) - Il Più importante distributore di gas naturale in Italia e il terzo in Europa ha reso noto in un comunicato il calendario finanziario per l'anno 2021: Mercoledì 10 ...Italgas ha comunicato il calendario finanziario per l’esercizio 2021. In particolare, il 10 marzo 2021 si riunirà il consiglio di amministrazione per l’approvazione del bilancio 2020 e della proposta ...