Istituto superiore di sanità a Fontana | Da maggio 54 segnalazioni alla Lombardia

Da maggio scorso "l'Iss ha inviato 54 segnalazioni di errori, incompletezze e/o incongruenze alla Regione Lombardia, l'ultima il 7 gennaio scorso". Così al governatore lombardo, Fontana, l'Istituto superiore di sanità in una nota che aggiunge: "Il sistema è in uso da 36 settimane e nessun altra regione finora ha segnalato anomalie di questa entità sull'immissione dei dati". "Le Regioni - dice l'Iss - hanno completa autonomia nel caricamento di aggiornamenti e rettifiche senza alcun intervento o richiesta verso l'Iss che, laddove ne abbia evidenza o sospetto, può segnalare errori, incompletezze o incongruenze alle Regioni". "La percentuale di casi incompleti per la sintomatologia (assenza di informazioni nel campo 'stato clinico') - riferisce l'Iss nel ...

