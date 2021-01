Isola dei Famosi: storica conduttrice Rai (scartata da Milly Carlucci) vola verso il cast (Di martedì 26 gennaio 2021) Il cast della nuova edizione de L’Isola dei Famosi è in continua evoluzione e fra gossip, conferme e smentite (queste ultime sono molte, da Asia Argento a Clizia Incorvaia, passando per Carolina Morace fino a Jill Cooper e Garrison Rochelle), TvBlog ha fatto un nome davvero interessante ed inaspettato: quello di Elisa Isoardi. L’ex conduttrice de La Prova del Cuoco dopo essersi prestata a danzare per Milly Carlucci a Ballando con le Stelle, potrebbe prendere in seria considerazione l’idea di partecipare ad un nuovo reality, il più difficile sulla piazza. “Come dicevamo in apertura di post” – scrivono i miei colleghi su TvBlog – “Pare che la signora Isoardi neghi tutto ciò, ma una smentita spesso può essere sinonimo di conferma, ma staremo a vedere. Di certo, qualora l’indiscrezione ... Leggi su biccy (Di martedì 26 gennaio 2021) Ildella nuova edizione de L’deiè in continua evoluzione e fra gossip, conferme e smentite (queste ultime sono molte, da Asia Argento a Clizia Incorvaia, passando per Carolina Morace fino a Jill Cooper e Garrison Rochelle), TvBlog ha fatto un nome davvero interessante ed inaspettato: quello di Elisa Isoardi. L’exde La Prova del Cuoco dopo essersi prestata a danzare pera Ballando con le Stelle, potrebbe prendere in seria considerazione l’idea di partecipare ad un nuovo reality, il più difficile sulla piazza. “Come dicevamo in apertura di post” – scrivono i miei colleghi su TvBlog – “Pare che la signora Isoardi neghi tutto ciò, ma una smentita spesso può essere sinonimo di conferma, ma staremo a vedere. Di certo, qualora l’indiscrezione ...

trash_italiano : 'Allungare oltre Febbraio non sarebbe stato giusto' SOLO PERCHÉ A MARZO INIZIA L'ISOLA DEI FAMOSI #GFVIP - Artemisia12_ : RT @newyorker01: “La cultura non isola” Una visione romantica della cultura con i colori del borgo dei pescatori, le gradinate panoramiche… - xpablossmile : Questa è un’edizione straordinaria dell’isola dei famosi e noi di sicuro NON la stiamo guardando #tzvip - sellydemZUS : RT @tuitter02: Patrizia Rossetti non farà l'isola dei famosi #gfvip bene ero pronto a sostenerla perché mi era piaciuta in coppia con Mtr a… - tuitter02 : Patrizia Rossetti non farà l'isola dei famosi #gfvip bene ero pronto a sostenerla perché mi era piaciuta in coppia… -