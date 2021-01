‘Isa e Chia On Air’, ogni martedì alle 18 su ‘Radio Stonata’: il podcast della puntata del 26/01/21 (Di martedì 26 gennaio 2021) Questo pomeriggio su Radio Stonata è andata in onda una nuova puntata di Isa e Chia On Air, un appuntamento settimanale – il martedì alle 18, nello spazio condotto da Alessandra Maria Segneri – dove Chiacchierare insieme di tutto ciò che ruota attorno a Uomini e Donne nonché ai principali reality e talent della tv italiana. Nella diretta odierna si è parlato dell’ennesimo slittamento della finale del Gf Vip 5, dell’elezione dei primi finalisti e dei possibili abbandoni di Tommaso Zorzi e Stefania Orlando. Qualche commento, infine, su Amici e Uomini e Donne. QUI il podcast, per chi non ha potuto seguire la diretta. E voi che ne pensate? L'articolo proviene da Isa e Chia. Leggi su isaechia (Di martedì 26 gennaio 2021) Questo pomeriggio su Radio Stonata è andata in onda una nuovadi Isa eOn Air, un appuntamento settimanale – il18, nello spazio condotto da Alessandra Maria Segneri – dovecchierare insieme di tutto ciò che ruota attorno a Uomini e Donne nonché ai principali reality e talenttv italiana. Nella diretta odierna si è parlato dell’ennesimo slittamentofinale del Gf Vip 5, dell’elezione dei primi finalisti e dei possibili abbandoni di Tommaso Zorzi e Stefania Orlando. Qualche commento, infine, su Amici e Uomini e Donne. QUI il, per chi non ha potuto seguire la diretta. E voi che ne pensate? L'articolo proviene da Isa e

