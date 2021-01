Ioniq 5 - Un nuovo teaser in stile spy movie - VIDEO

Leggi su quattroruote

(Di martedì 26 gennaio 2021) A poche settimane dalla presentazione, la Hyundai ha diffuso undella5, la prima elettrica nativa dell'omonimo brand creato dal gruppo coreano. La Casa non ha ancora comunicato una data certa per il debutto della Suv, ma gli ultimi fotogrammi del filmato indicano che l'evento online si terrà intorno alla metà di febbraio. In azione. Il, che si ispira ai film di spionaggio come Mission Impossible e 007, mostra l'auto da diverse angolazioni e, seppur di sfuggita, fa intuire gli elementi chiave dellinguaggio stilistico sviluppato per il marchio, il quale riprende molte soluzioni e caratteristiche già viste sulla 45 EV concept. In particolare, le inquadrature si soffermano sui gruppi ottici anteriori e posteriori, caratterizzati dalla firma luminosa squadrata e regolare, ...