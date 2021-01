Invitalia-Reithera, via libera al contratto di sviluppo: 81 mln per la ricerca sul vaccino anti Covid (Di martedì 26 gennaio 2021) Via libera all’accordo di sviluppo Invitalia-Reithera. Il Cda di Invitalia ha approvato il contratto presentato da Reithera che finanzia un investimento industriale e di ricerca da 81 milioni di euro. “Gran parte dell’investimento, 69,3 milioni, sarà destinato alle attività di ‘ricerca & sviluppo’ per la validazione e produzione del vaccino anti-Covid. La restante quota (11,7 milioni) sarà utilizzata per ampliare lo stabilimento di Castel Romano (Roma), dove sarà prodotto l’antidoto”, sottolinea una nota Invitalia. “Le agevolazioni concesse, in conformità alle norme sugli aiuti di Stato, ammontano a circa 49 milioni di euro: 41,2 ... Leggi su ildenaro (Di martedì 26 gennaio 2021) Viaall’accordo di. Il Cda diha approvato ilpresentato dache finanzia un investimento industriale e dida 81 milioni di euro. “Gran parte dell’investimento, 69,3 milioni, sarà destinato alle attività di ‘’ per la validazione e produzione del. La restante quota (11,7 milioni) sarà utilizzata per ampliare lo stabilimento di Castel Romano (Roma), dove sarà prodotto l’doto”, sottolinea una nota. “Le agevolazioni concesse, in conformità alle norme sugli aiuti di Stato, ammontano a circa 49 milioni di euro: 41,2 ...

