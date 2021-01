Inter, tentativo dell’Hertha Berlino per Perisic e Eriksen: i dettagli (Di martedì 26 gennaio 2021) L’Inter lavora in uscita ma al momento non decollano le trattative per le cessioni di Ivan Perisic e Christian Eriksen. I dettagli Secondo quanto riferito da Sky Sport, l’Hertha Berlino ha fatto un tentativo con l’Inter per acquistare Ivan Perisic e Christian Eriksen. I due giocatori, però, non avrebbero accettato la destinazione per via dall’alto stipendio che attualmente percepiscono a Milano. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di martedì 26 gennaio 2021) L’lavora in uscita ma al momento non decollano le trattative per le cessioni di Ivane Christian. ISecondo quanto riferito da Sky Sport, l’Herthaha fatto uncon l’per acquistare Ivane Christian. I due giocatori, però, non avrebbero accettato la destinazione per via dall’alto stipendio che attualmente percepiscono a Milano. Leggi su Calcionews24.com

TuttoMercatoWeb : Inter, tentativo Hertha per Perisic ed Eriksen: i due ingaggi frenano l'addio - cliexit_ : RT @internewsit: Perisic ed Eriksen, tentativo Hertha Berlino in casa Inter: la risposta - - internewsit : Perisic ed Eriksen, tentativo Hertha Berlino in casa Inter: la risposta - - Amghelo : @geramm7 @angelo_cennamo Clamoroso tentativo da parte del Napoli di portare l'allenatore ex Juve in azzurro. Come… - fedeedoscana : Anche Marco Re. L’Inter sta diventando sempre più la succursale della Juve, o meglio, di coloro che son stati manda… -

Ultime Notizie dalla rete : Inter tentativo Inter, tentativo Hertha per Perisic ed Eriksen: i due ingaggi frenano l'addio TUTTO mercato WEB Inter, tentativo dell’Hertha Berlino per Perisic e Eriksen: i dettagli

L'Inter lavora in uscita ma al momento non decollano le trattative per le cessioni di Ivan Perisic e Christian Eriksen. I dettagli ...

Roberto Poletti sbotta da Alberto Matano: “Scusa se ti interrompo…”

La vita in diretta, Roberto Poletti sbotta da Alberto Matano: "Scusa se ti interrompo..." Anche se i numeri relativi all'epidemia di coronavirus nel ...

L'Inter lavora in uscita ma al momento non decollano le trattative per le cessioni di Ivan Perisic e Christian Eriksen. I dettagli ...La vita in diretta, Roberto Poletti sbotta da Alberto Matano: "Scusa se ti interrompo..." Anche se i numeri relativi all'epidemia di coronavirus nel ...