Inter, tegola Hakimi: salterà la semifinale di Coppa Italia (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Squalifica Hakimi: salterà la Juventus in caso di qualificazione contro la Spal. Le ultime dopo il derby di Coppa Italia tra Inter e Milan Un altra tegola per l’Inter in vista della semifinale di Coppa Italia. Oltre a Lukaku, diffidato e ammonito contro il Milan, anche Achraf Hakimi salterà il penultimo atto della competizione Italiana. L’esterno marocchino ha rimediato un cartellino giallo da diffidato nel finale di partita, e potrebbe saltare la Juventus nel caso in cui i bianconeri dovessero battere la Spal domani sera all’Allianz Stadium. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Squalificala Juventus in caso di qualificazione contro la Spal. Le ultime dopo il derby ditrae Milan Un altraper l’in vista delladi. Oltre a Lukaku, diffidato e ammonito contro il Milan, anche Achrafil penultimo atto della competizionena. L’esterno marocchino ha rimediato un cartellino giallo da diffidato nel finale di partita, e potrebbe saltare la Juventus nel caso in cui i bianconeri dovessero battere la Spal domani sera all’Allianz Stadium. Leggi su Calcionews24.com

