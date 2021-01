Inter, prima del derby con il Milan 1500 tifosi a San Siro con fumogeni (video) (Di martedì 26 gennaio 2021) prima del derby di Coppa Italia contro il Milan, circa 1500 tifosi dell'Inter si sono presentati all'esterno di San Siro per attendere l'arrivo del pullman della squadra nerazzurra e sostenere i giocatori con cori e fumogeni. Ecco i video che circolano sul web ITA Sport Press. Leggi su itasportpress (Di martedì 26 gennaio 2021)deldi Coppa Italia contro il, circadell'si sono presentati all'esterno di Sanper attendere l'arrivo del pullman della squadra nerazzurra e sostenere i giocatori con cori e. Ecco iche circolano sul web ITA Sport Press.

