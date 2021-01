Inter-Milan, Teotino: “Insulti di Ibra a Lukaku non normali, ha tirato in mezzo la madre” (Di mercoledì 27 gennaio 2021) “E’ probabile abbia detto donkey, ma il problema è che Ibrahimovic ha fatto un riferimento dicendo vai a fare con tua madre i riti voodoo facendo riferimento alle origini congolesi di Lukaku. Questo ha fatto scatenare la reazione del belga, che si è limitato agli Insulti classici famigliari riferiti alla moglie e alla madre con Ibrahimovic, una risposta altrettanto orrenda. L’arbitro doveva Intervenire, era lì vicino”. Questo il commento del giornalista Gianfranco Teotino negli studi di Rai Sport dopo la vittoria dell’Inter per 2-1 sul Milan. Al centro delle polemiche l’episodio della rissa tra Lukaku e Ibrahimovic scatenata proprio da una frase dello svedese. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 27 gennaio 2021) “E’ probabile abbia detto donkey, ma il problema è chehimovic ha fatto un riferimento dicendo vai a fare con tuai riti voodoo facendo riferimento alle origini congolesi di. Questo ha fatto scatenare la reazione del belga, che si è limitato agliclassici famigliari riferiti alla moglie e allaconhimovic, una risposta altrettanto orrenda. L’arbitro dovevavenire, era lì vicino”. Questo il commento del giornalista Gianfranconegli studi di Rai Sport dopo la vittoria dell’per 2-1 sul. Al centro delle polemiche l’episodio della rissa trahimovic scatenata proprio da una frase dello svedese. SportFace.

Inter : ??? | MATCH REPORT L'Inter vince il #DerbyMilano e accede alle semifinali di #CoppaItalia ? Il racconto di… - OptaPaolo : 8 - L’#Inter è la vittima preferita di Zlatan #Ibrahimovic in carriera con la maglia del Milan in tutte le competiz… - SkySport : INTER-MILAN 2-1 Risultato finale ? ? #Ibrahimovic (31’) ? rig. #Lukaku (70’) ? #Eriksen (90+8’) ? ? L’INTER IN SEM… - ArmandoAlej : RT @Inter: ?? | FOTOGALLERY Una grande rimonta, impreziosita dal gioiello di #Eriksen ?? Guarda tutte le immagini più belle del #DerbyMilan… - Damiano__89 : 0 rigori nelle ultime 2 partite; Milan Atalanta 0-3 Inter Milan 2-1 #InterMilan #CoppaItalia #FORZAINTER ???? -