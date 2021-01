Inter-Milan, scontro furioso Lukaku-Ibrahimovic: cosa è accaduto ed il precedente allo United (Di martedì 26 gennaio 2021) Poco prima della fine del primo tempo di Inter-Milan, uno scontro molto acceso tra Romelu Lukaku e Zlatan Ibrahimovic: tra i due emergono vecchie ruggini ai tempi dello United Tra Romelu Lukaku e Zlatan Ibrahimovic non sempre va tutto per il meglio: non solo la lotta in campo tra due bomber ma anche vecchie ruggini ai tempi del Manchester United. E questo è riemerso durante il primo tempo di Inter-Milan. Dopo un contrasto falloso subito dal belga per via del difensore Romagnoli, si è acceso un duro confronto tra il centravanti nerazzurro e quello svedese dei rossoneri. Dopo l’ammonizione inflitta dall’arbitro Valeri ad entrambi, il dialogo a distanza è proseguito ed i due sono ... Leggi su zon (Di martedì 26 gennaio 2021) Poco prima della fine del primo tempo di, unomolto acceso tra Romelue Zlatan: tra i due emergono vecchie ruggini ai tempi delloTra Romelue Zlatannon sempre va tutto per il meglio: non solo la lotta in campo tra due bomber ma anche vecchie ruggini ai tempi del Manchester. E questo è riemerso durante il primo tempo di. Dopo un contrasto fso subito dal belga per via del difensore Romagnoli, si è acceso un duro confronto tra il centravanti nerazzurro e quello svedese dei rossoneri. Dopo l’ammonizione inflitta dall’arbitro Valeri ad entrambi, il dialogo a distanza è proseguito ed i due sono ...

