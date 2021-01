Inter-Milan, Rafael Leao: “Meritavamo un altro risultato, sull’episodio del rigore sono stato ingenuo” (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Il Milan esce a testa bassa dalla sfida di Coppa Italia contro l'Inter.Inter-Milan, rissa furiosa Lukaku-Ibrahimovic: toni aspri e pesanti offese, riti voodoo e insulti alle madriI rossoneri dopo aver trovato la rete del vantaggio grazie a Zlatan Ibrahimovic ha subito la rimonta nerazzurra firmata da Lukaku ed Eriksen. L'espulsione di Ibrahimovic e il fallo da rigore di Rafael Leao su Barella sono stati decisivi per le sorti della gara. In merito al tiro dagli undici metri assegnato ai nerazzurri si è espresso proprio il calciatore portoghese che ha postato quanto segue sul proprio profilo instagram.VIDEO Inter-Milan, Eriksen è il re di Coppa Italia: l’ex Tottenham regala derby e semifinale a Conte, ... Leggi su mediagol (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Ilesce a testa bassa dalla sfida di Coppa Italia contro l', rissa furiosa Lukaku-Ibrahimovic: toni aspri e pesanti offese, riti voodoo e insulti alle madriI rossoneri dopo aver trovato la rete del vantaggio grazie a Zlatan Ibrahimovic ha subito la rimonta nerazzurra firmata da Lukaku ed Eriksen. L'espulsione di Ibrahimovic e il fallo dadisu Barellastati decisivi per le sorti della gara. In merito al tiro dagli undici metri assegnato ai nerazzurri si è espresso proprio il calciatore portoghese che ha poquanto segue sul proprio profilo instagram.VIDEO, Eriksen è il re di Coppa Italia: l’ex Tottenham regala derby e semifinale a Conte, ...

