Inter-Milan, Pioli: "Lite Ibra-Lukaku? Ecco cosa è successo. Abbiamo sofferto troppo, bisogna migliorare una cosa"

Stefano Pioli è intervenuto nel post di Inter-Milan. L'allenatore della compagine rossonera è stato intervistato ai microfoni della Rai in seguito alla sconfitta maturata contro i rivali nerazzurri nel quarto di finale di Coppa Italia. Serata condizionata in negativo dall'infortunio di Kjaer ma soprattutto dall'espulsione per doppia ammonizione di Ibrahimovic, arrivata circa al 60'. Il gigante svedese ha terminato in anticipo la sua gara a causa di un intervento da dietro ai danni di Kolarov lanciato verso la trequarti milanista. Anche secondo Pioli quella dell'attaccante è stata una vera ingenuità, che tuttavia lo stesso allenatore non si sente di condannare fino in fondo.

