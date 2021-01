Inter-Milan, Lukaku sfida Ibrahimovic | Coppa Italia News (Di martedì 26 gennaio 2021) Inter-Milan ULTIME News - Derby di Coppa Italia, stasera a 'San Siro', tra Inter e Milan. Sarà anche confronto tra Romelu Lukaku e Zlatan Ibrahimovic Inter-Milan, Lukaku sfida Ibrahimovic Coppa Italia News Pianeta Milan. Leggi su pianetamilan (Di martedì 26 gennaio 2021)ULTIME- Derby di, stasera a 'San Siro', tra. Sarà anche confronto tra Romelue ZlatanPianeta

Ultime Notizie dalla rete : Inter Milan In campo a San Siro alle 20.45. Numeri e protagonisti del derby che vale la semifinale

Stasera, che sera! Alle 20.45, a San Siro, Inter e Milan si affrontano nei quarti di finale di Coppa Italia. Ed è un derby da gara secca, dentro o fuori. Chi vince sfiderà infatti in semifinale una tr ...

Inter, contro il Milan derby da dentro o fuori: serve ritrovare il killer instinct perduto

L’Inter di Antonio Conte si gioca l’accesso alle semifinali di Coppa Italia nel derby di questa sera contro il Milan. Una gara da dentro o fuori, dove non saranno concessi err ...

