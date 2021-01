Inter-Milan, Lukaku e Hakimi ammoniti: saltano la semifinale d’andata (Di martedì 26 gennaio 2021) Romelu Lukaku e Achraf Hakimi salteranno per squalifica la semifinale d’andata della Coppa Italia 2020/2021. I due giocatori dell’Inter sono infatti stati ammoniti durante il match contro il Milan valevole per i quarti di finale e figuravano nella lista dei diffidati. Due assenze molto pesanti per Antonio Conte, considerando anche che con ogni probabilità l’Inter si troverà a sfidare la Juventus in semifinale. I bianconeri infatti sono nettamente favoriti nel quarto di finale che li vedrà opposti domani sera alla Spal. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 26 gennaio 2021) Romelue Achrafsalteranno per squalifica ladella Coppa Italia 2020/2021. I due giocatori dell’sono infatti statidurante il match contro ilvalevole per i quarti di finale e figuravano nella lista dei diffidati. Due assenze molto pesanti per Antonio Conte, considerando anche che con ogni probabilità l’si troverà a sfidare la Juventus in. I bianconeri infatti sono nettamente favoriti nel quarto di finale che li vedrà opposti domani sera alla Spal. SportFace.

