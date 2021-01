Inter-Milan, Lukaku contro Ibrahimovic: “Vaffa a te e a tua moglie, parli di mia madre?” (VIDEO) (Di martedì 26 gennaio 2021) Scintille nel finale di primo tempo di Inter-Milan, quarto di finale della Coppa Italia 2020/2021. Romelu Lukaku e Zlatan Ibrahimovic sono infatti prima andati muso a muso nel recupero della prima frazione, poi al rientro negli spogliatoi tra i due sono continuate a volare parole grosse come testimoniato dal VIDEO in alto. “Vuoi parlare di mia madre? Vaff*****o a te e tua moglie” grida Lukaku verso Ibrahimovic. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 26 gennaio 2021) Scintille nel finale di primo tempo di, quarto di finale della Coppa Italia 2020/2021. Romelue Zlatansono infatti prima andati muso a muso nel recupero della prima frazione, poi al rientro negli spogliatoi tra i due sono continuate a volare parole grosse come testimoniato dalin alto. “Vuoi parlare di mia? Vaff*****o a te e tua” gridaverso. SportFace.

OptaPaolo : 8 - L’#Inter è la vittima preferita di Zlatan #Ibrahimovic in carriera con la maglia del Milan in tutte le competiz… - Gazzetta_it : Lukaku-Ibra, scontro senza precedenti: in campo è rissa. E nel tunnel... #InterMilan #CoppaItalia - SkySport : Ibra-Lukaku, rissa sfiorata nel derby di Coppa Italia - Astrocolo : Commento serio sulla partita, il Milan sembra sceso in ciabatte mentre l'Inter l'ha preparata per vincerla. - Ferdi_Fe28 : @Inter Ma perché il portiere del Milan para ? È normale, oppure è il nostro che non para ? -