Inter-Milan, lo sfogo di Sergio Sylvestre: “E la polizia che fa?” – VIDEO (Di martedì 26 gennaio 2021) È un Sergio Sylvestre piuttosto rammaricato quello che commenta quanto accaduto pochi minuti prima di Inter-Milan. Il cantante di origini statunitensi si sfoga così sui social. Mancano pochi minuti a… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Migliore Giorgio su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di martedì 26 gennaio 2021) È unpiuttosto rammaricato quello che commenta quanto accaduto pochi minuti prima di. Il cantante di origini statunitensi si sfoga così sui social. Mancano pochi minuti a… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Migliore Giorgio su BlogLive.it.

OptaPaolo : 8 - L’#Inter è la vittima preferita di Zlatan #Ibrahimovic in carriera con la maglia del Milan in tutte le competiz… - SkySport : INTER-MILAN 2-1 Risultato finale ? ? #Ibrahimovic (31’) ? rig. #Lukaku (70’) ? #Eriksen (90+8’) ? ? L’INTER IN SEM… - Gazzetta_it : Lukaku-Ibra, scontro senza precedenti: in campo è rissa. E nel tunnel... #InterMilan #CoppaItalia - passione_inter : Inter-Milan, Eriksen la risolve con una parabola da maestro. L'ultima rete rete su calcio di punizione... -… - Romanito_21 : Inter che la decide con 2 calci da fermo e che ha dominato il Milan specie nel secondo tempo. Dall'altra parte un M… -