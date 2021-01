Inter-Milan, Ibrahimovic è l’uomo dei derby | Coppa Italia News (Di martedì 26 gennaio 2021) Inter-Milan ULTIME News - Zlatan Ibrahimovic, attaccante del Milan, si esalta ogni volta che gioca contro l'Inter. Ha già colpito due volte in campionato Inter-Milan, Ibrahimovic è l’uomo dei derby Coppa Italia News Pianeta Milan. Leggi su pianetamilan (Di martedì 26 gennaio 2021)ULTIME- Zlatan, attaccante del, si esalta ogni volta che gioca contro l'. Ha già colpito due volte in campionatodeiPianeta

Inter : ?? | ALLENAMENTO Subito al lavoro verso il #DerbyMilano di Coppa Italia Le foto dell'allenamento ??… - FIGCfemminile : ?? | LA CLASSIFICA AGGIORNATA ?? Diteci, è di vostro gradimento?! ?? La NEWS ?? - ZZiliani : La domanda è: se #AntonioConte ha scatenato questo pandemonio dopo Udinese-Inter 0-0, nei panni di #Simoni in Juve-… - ilveggente_it : C'è Inter-Milan, si gioca anche in Eredivisie e Coppa del Re - passione_inter : ULTIM'ORA - Inter-Milan: Mandzukic non convocato da Pioli Oltre allo squalificato Donnarumma, indisponibili anche… -