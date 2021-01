Inter-Milan, Ibra sfotte, Lukaku reagisce: quasi rissa nel derby (Di martedì 26 gennaio 2021) Inter-Milan ad alta tensione, con una dura lite tra i due giganti in campo, Ibrahimovic e Lukaku. Sul finire del primo tempo iniziano le prime scaramucce. Sembra iniziare lo svedese con una provocazione. Parole che devono essere state di fuoco per arrivare al punto da far perdere il controllo al notoriamente mite Lukaku. Il belga impazzisce e i due iniziano ad insultarsi. Arrivano al testa a testa. Poi, si danno appuntamento nel sottopassaggio. L’arbitro decreta chiuso il primo tempo, ma la cosa non finisce lì. Anzi, tutto si rinfocola. Ibrahimovic invita duramente Lukaku a raggiungerlo nello spogliatoio. Il belga dell’Inter viene trattenuto a stento dai compagni, prima Tomori e poi Barella, che gli hanno impedito di rincorrere lo svedese nel ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 26 gennaio 2021)ad alta tensione, con una dura lite tra i due giganti in campo,himovic e. Sul finire del primo tempo iniziano le prime scaramucce. Sembra iniziare lo svedese con una provocazione. Parole che devono essere state di fuoco per arrivare al punto da far perdere il controllo al notoriamente mite. Il belga impazzisce e i due iniziano ad insultarsi. Arrivano al testa a testa. Poi, si danno appuntamento nel sottopassaggio. L’arbitro decreta chiuso il primo tempo, ma la cosa non finisce lì. Anzi, tutto si rinfocola.himovic invita duramentea raggiungerlo nello spogliatoio. Il belga dell’viene trattenuto a stento dai compagni, prima Tomori e poi Barella, che gli hanno impedito di rincorrere lo svedese nel ...

