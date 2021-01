Inter-Milan, i convocati di Pioli per la Coppa Italia: out Mandzukic e Tonali (Di martedì 26 gennaio 2021) Stefano Pioli ha diramato l’elenco dei convocati a poche ore dalla sfida che vedrà il Milan impegnato contro l’Inter nei quarti di finale di Coppa Italia in un derby attesissimo. Out Mandzukic e Tonali, recupera invece Kalulu: A. Donnarumma, Jungdal, Tatarusanu; Calabria, Dalot, Hernández, Kalulu, Kjaer, Romagnoli, Tomori; Castillejo, Díaz, Hauge, Kessie, Krunic, Meite, Saelemaekers; Ibrahimovic, Leao, Maldini, Rebic. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 26 gennaio 2021) Stefanoha diramato l’elenco deia poche ore dalla sfida che vedrà ilimpegnato contro l’nei quarti di finale diin un derby attesissimo. Out, recupera invece Kalulu: A. Donnarumma, Jungdal, Tatarusanu; Calabria, Dalot, Hernández, Kalulu, Kjaer, Romagnoli, Tomori; Castillejo, Díaz, Hauge, Kessie, Krunic, Meite, Saelemaekers; Ibrahimovic, Leao, Maldini, Rebic. SportFace.

