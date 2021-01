Inter-Milan, Eriksen fa gol su punizione: le reazioni social. “Conte rosica” (FOTO) (Di martedì 26 gennaio 2021) Christian Eriksen decisivo in Inter-Milan, quarto di finale della Coppa Italia 2020/2021. Il danese firma su punizione il gol che permette ai nerazzurri di vincere il derby e conquistare l’accesso in semifinale. Impazzano subito i commenti e i meme su Twitter, con Antonio Conte nel mirino visto il rapporto a dir poco complicato con Eriksen. “Conte rosica” scrive qualcuno, mentre altri parlano di un “Eriksen resuscitato“. Inter-Milan 2-1, GLI HIGHLIGHTS (VIDEO) Le reazioni social E Conte rosica #Eriksen #InterMilan pic.twitter.com/kTIOU7NnSP — 8eppe (@Preppy696) January 26, ... Leggi su sportface (Di martedì 26 gennaio 2021) Christiandecisivo in, quarto di finale della Coppa Italia 2020/2021. Il danese firma suil gol che permette ai nerazzurri di vincere il derby e conquistare l’accesso in semifinale. Impazzano subito i commenti e i meme su Twitter, con Antonionel mirino visto il rapporto a dir poco complicato con. “” scrive qualcuno, mentre altri parlano di un “resuscitato“.2-1, GLI HIGHLIGHTS (VIDEO) Lepic.twitter.com/kTIOU7NnSP — 8eppe (@Preppy696) January 26, ...

OptaPaolo : 8 - L’#Inter è la vittima preferita di Zlatan #Ibrahimovic in carriera con la maglia del Milan in tutte le competiz… - SkySport : INTER-MILAN 2-1 Risultato finale ? ? #Ibrahimovic (31’) ? rig. #Lukaku (70’) ? #Eriksen (90+8’) ? ? L’INTER IN SEM… - MaxCallegari : Un gol così bello e importante è il giusto premio alla professionalità di #Eriksen. L’ha vinta con merito l’Inter,… - G1NGERETTI : bravissimi i ragazzi del milan che hanno lasciato il passaggio del turno all'inter per fargli alzare qualche soldin… - CMercato24H24 : La decide un colpo balistico di Christian #Eriksen. Una punizione che sa di rivincita. L’#Inter vince il… -