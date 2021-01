Inter – Milan | doppia esclusione eccellente nel derby di Coppa Italia

(Di martedì 26 gennaio 2021), tra poco le due squadre dio si affronteranno tra poco nei Quarti di finale di. Per Pioli e Conte è tempo di. Antonio Conte e Stefano Pioli sono pronti a sfidarsi indio nel match valevole per i Quarti di finale diQuesto articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Gazzetta_it : #derby, #Serginho rivede il suo #Milan: 'Tornati grandi grazie a #Maldini Nessuno è come Theo' #InterMilan… - Gazzetta_it : Dalle origini alle battute, dentro la sfida tra #Ibrahimovic e #Lukaku E quando #Zlatan gli disse... #derby… - Gazzetta_it : #CoppaItalia #InterMilan, i precedenti sorridono ai rossoneri: dal gol di #Cutrone a quel 5-0 - AleSala97 : RT @LGWsport: La vincente tra Milan ed Inter affronterà la Juventus. - curcio_jacopo : @Gazzetta_it Voglio i fuochi d’artificio però eh! Figa! #milan #inter -

Ultime Notizie dalla rete : Inter Milan

È tempo di Derby di Milano. Non sarà però uno scontro Scudetto perché Inter e Milan si affronteranno in gara secca nei quarti di finale di Coppa Italia. Chi vince ottiene il pass per le semifinali del ...Panchina per Lautaro Martinez, Bastoni e Hakimi nell'Inter. Ibrahimovic regolarmente in campo, Mandzukic non convocato.