Inter-Milan De Vrij alla Rai: “Il Milan è forte ma anche noi lo siamo, avanti con merito” (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Inter-Milan ULTIME NEWS - Giocatore giocatore, giocatore nerazzurro, ha parlato alla 'Rai' al termine di Inter-Milan, derby dei quarti di Coppa Italia Pianeta Milan. Leggi su pianetamilan (Di mercoledì 27 gennaio 2021)ULTIME NEWS - Giocatore giocatore, giocatore nerazzurro, ha parlato'Rai' al termine di, derby dei quarti di Coppa Italia Pianeta

OptaPaolo : 8 - L’#Inter è la vittima preferita di Zlatan #Ibrahimovic in carriera con la maglia del Milan in tutte le competiz… - Inter : ??? | MATCH REPORT L'Inter vince il #DerbyMilano e accede alle semifinali di #CoppaItalia ? Il racconto di… - SkySport : INTER-MILAN 2-1 Risultato finale ? ? #Ibrahimovic (31’) ? rig. #Lukaku (70’) ? #Eriksen (90+8’) ? ? L’INTER IN SEM… - PianetaMilan : #InterMilan, @GTeotino: '#Ibrahimovic insulti non normali a #Lukaku: frasi razziste' - Matteo_NFL : RT @luca_leoni1: Le formazioni ufficiali del #derbydellamadonnina di #CoppaItalia. #Inter #Milan #InterMilan -