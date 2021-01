Inter-Milan 4-2, quel derby che brucia ancora – VIDEO (Di martedì 26 gennaio 2021) ULTIME NOTIZIE Inter Milan - Ricordate il derby Inter-Milan terminato 4 a 2 a favore dei nerazzurri? Questa partita brucia ancora... Pianeta Milan. Leggi su pianetamilan (Di martedì 26 gennaio 2021) ULTIME NOTIZIE- Ricordate ilterminato 4 a 2 a favore dei nerazzurri? Questa partita... Pianeta

Inter : ?? | ALLENAMENTO Subito al lavoro verso il #DerbyMilano di Coppa Italia Le foto dell'allenamento ??… - FIGCfemminile : ?? | LA CLASSIFICA AGGIORNATA ?? Diteci, è di vostro gradimento?! ?? La NEWS ?? - ZZiliani : La domanda è: se #AntonioConte ha scatenato questo pandemonio dopo Udinese-Inter 0-0, nei panni di #Simoni in Juve-… - MilanLiveIT : #Tatarusanu carico per l'esordio nel #DerbyMilano - _schiaffino__ : RT @BisInterista: Milan: uno sponsor al giorno. Inter: un creditore al giorno. NON NE POSSO PIÙ -