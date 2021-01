Inter-Milan- 2-1: scintille e fulmini nel derby di Milano (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Oggi 26 Gennaio 2021 nello Stadio Giuseppe Meazza alle ore 20:45 si è disputata la partita Inter-Milan di Coppa Italia. La squadra rossonera parte forte, mentre l’Inter ci prova ma è fin troppo imprecisa. Un lampo di Ibrahimovic decide il primo parziale a favore dei rossoneri. Un secondo tempo giocato molto meglio dai nerazzurri, infatti Lukaku risponde prontamente al 70 a Ibra con un rigore calciato perfettamente. Dopo un assedio nerazzurro nel finale Eriksen segna la seconda rete per L’Inter. Pre Inter-Milan Coppa Italia: le dichiarazioni degli allenatori Quali sono state le differenze tra Rossoneri e i Nerazzurri? Il Milan ha un evidente leader chiamato Zlatan Ibrahimovic, e quando nel 58 il giocatore stende Kolarov e subisce il doppio giallo il ... Leggi su sport.periodicodaily (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Oggi 26 Gennaio 2021 nello Stadio Giuseppe Meazza alle ore 20:45 si è disputata la partitadi Coppa Italia. La squadra rossonera parte forte, mentre l’ci prova ma è fin troppo imprecisa. Un lampo di Ibrahimovic decide il primo parziale a favore dei rossoneri. Un secondo tempo giocato molto meglio dai nerazzurri, infatti Lukaku risponde prontamente al 70 a Ibra con un rigore calciato perfettamente. Dopo un assedio nerazzurro nel finale Eriksen segna la seconda rete per L’. PreCoppa Italia: le dichiarazioni degli allenatori Quali sono state le differenze tra Rossoneri e i Nerazzurri? Ilha un evidente leader chiamato Zlatan Ibrahimovic, e quando nel 58 il giocatore stende Kolarov e subisce il doppio giallo il ...

