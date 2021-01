Inter-Milan 2-1, Eriksen decide al fotofinish (Di martedì 26 gennaio 2021) L’Inter vince in rimonta 2-1 il derby di Coppa Italia con il Milan e accede alle semifinali della competizione dove affronterà la vincente della sfida tra Juventus e Spal. Dopo il vantaggio rossonero firmato da Ibra, l’Inter ci prova ma riesce a trovare il pari solo dopo che lo svedese si fa espellere e su un calcio di rigore trasformato da Lukaku. Poi dopo l’infortunio all’arbitro Valeri e l’ingresso del quarto uomo Chiffi, nel robusto recupero, una perla di Eriksen su punizione regala il successo alla squadra di Conte. Funweek. Leggi su funweek (Di martedì 26 gennaio 2021) L’vince in rimonta 2-1 il derby di Coppa Italia con ile accede alle semifinali della competizione dove affronterà la vincente della sfida tra Juventus e Spal. Dopo il vantaggio rossonero firmato da Ibra, l’ci prova ma riesce a trovare il pari solo dopo che lo svedese si fa espellere e su un calcio di rigore trasformato da Lukaku. Poi dopo l’infortunio all’arbitro Valeri e l’ingresso del quarto uomo Chiffi, nel robusto recupero, una perla disu punizione regala il successo alla squadra di Conte. Funweek.

OptaPaolo : 8 - L’#Inter è la vittima preferita di Zlatan #Ibrahimovic in carriera con la maglia del Milan in tutte le competiz… - SkySport : INTER-MILAN 2-1 Risultato finale ? ? #Ibrahimovic (31’) ? rig. #Lukaku (70’) ? #Eriksen (90+8’) ? ? L’INTER IN SEM… - Gazzetta_it : Lukaku-Ibra, scontro senza precedenti: in campo è rissa. E nel tunnel... #InterMilan #CoppaItalia - MilanistaAbbes1 : RT @Alenize82: #InterMilan Paradossalmente per il #Milan meglio perdere nei regolamentari. La rabbia per i rossoneri è aver regalato l’espu… - GiaPettinelli : Coppa Italia: 2-1 al Milan, Inter in semifinale - Sport - ANSA -