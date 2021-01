Inter, incontro con gli agenti di Lautaro: c’è fiducia per il rinnovo di contratto (Di martedì 26 gennaio 2021) Oggi gli agenti di Lautaro Martinez hanno discusso con la dirigenza dell’Inter del rinnovo di contratto dell’attaccante argentino. La ricostruzione Secondo quanto riferito da Sportitalia, l’incontro avvenuto oggi fra gli agenti di Lautaro Martinez e la dirigenza dell’Inter per discutere del rinnovo di contratto dell’attaccante argentino è stato Interlocutorio. Le parti si aggiorneranno più avanti. La volontà comune è quella di trovare l’accordo per prolungare il contratto attualmente in scadenza nel 2023. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di martedì 26 gennaio 2021) Oggi glidiMartinez hanno discusso con la dirigenza dell’deldidell’attaccante argentino. La ricostruzione Secondo quanto riferito da Sportitalia, l’avvenuto oggi fra glidiMartinez e la dirigenza dell’per discutere deldidell’attaccante argentino è statolocutorio. Le parti si aggiorneranno più avanti. La volontà comune è quella di trovare l’accordo per prolungare ilattualmente in scadenza nel 2023. Leggi su Calcionews24.com

