Inter in semifinale di Coppa Italia: Lukaku e Eriksen ribaltano il Milan dopo il gol di Ibra (espulso) (Di mercoledì 27 gennaio 2021) MilanO (ITALPRESS) – L'Inter si aggiudica il derby di Coppa Italia contro il Milan e stacca il pass per la semifinale. A San Siro una magia su punizione di Eriksen ribalta l'iniziale vantaggio di Ibrahimovic e, assieme al rigore di Lukaku, regala a Conte la semifinale contro la Juventus o la Spal. Ritmi alti sin dalle prime battute ma al 20? Pioli deve già rinunciare a Kjaer, sofferente dopo un duello in velocità con Sanchez: al posto del danese scocca l'ora di Tomori, al primo gettone con i rossoneri. La prima vera palla-gol della sfida è per l'Inter ma Tatarusanu – schierato tra i pali al posto dello squalificato Donnarumma – ha un gran riflesso di piede su Lukaku.

